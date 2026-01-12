АТОР раскрыла цену самого дорогого тура в 2025 году

Самый дорогостоящий тур в 2025 году обошелся в 35,3 млн руб. — такую сумму заплатила семья из трех человек за отдых в Бодруме, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В стоимость вошли проживание, CIP-сервис и индивидуальные трансферы. Перелет туристы бронировали самостоятельно»,— указано в сообщении.

Вторую строчку заняла комбинированная поездка в ОАЭ и Саудовскую Аравию с посещением матча Криштиану Роналду для семьи из пяти человек за 31 млн руб., третью — отдых в Таиланде для компании из шести человек за 29,7 млн руб. В топ-5 также вошли премиум-сафари в Танзании и отдых на Занзибаре (28 млн руб.), а также поездка на Маврикий (27,3 млн руб.).

Самый дорогой тур по России в 2025 году был продан за 7,4 млн руб. и представлял собой индивидуальную поездку на плато Путорана для семьи из четырех человек.