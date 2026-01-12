Многодетные нижегородские семьи за год получили 1,1 тысячи земельных участков

В 2025 году многодетные семьи в Нижегородской области получили более 1,1 тыс. земельных участков и 400 сертификатов на улучшение жилищных условий. Об этом сообщили в областном правительстве.

По словам губернатора Глеба Никитина, земельные участки предоставляются многодетным семьям уже более 10 лет. Всего с момента принятия профильных законов нижегородские семьи получили более 9,7 тыс. участков.

Получить землю семьи могут для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества для собственных нужд.

Также вместо земельного участка многодетные семьи могут получить сертификат на улучшение жилищных условий — это единовременная социальная выплата в размере 600 тысяч рублей.

Средства можно направить на оплату договора купли-продажи жилого помещения, ипотечного кредита, участие в долевом строительстве. С 2020 года нижегородцам предоставили более 1,9 тыс. таких сертификатов.

Андрей Репин