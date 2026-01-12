В Ижевске завели дело на 16-летнего подростка-закладчика наркотиков

СУ СКР по Удмуртии возбудил уголовное дело на 16-летнего подростка по обвинению в незаконном обороте наркотиков в значительном размере (ст. 228.1 УК, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

Следствие считает, что предложение распространять наркотики в Ижевске обвиняемый получил от неустановленного лица. Согласившись на это, подросток забрал из «тайника» запрещенное вещество и сделал закладку в одном из подъездов жилого дома.

«Однако довести преступный умысел до конца фигурант не смог, так как 5 января текущего года его задержали сотрудники УНК МВД»,— говорится в сообщении. При личном досмотре у него изъяли наркотические средства в значительном размере.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, на заседании обвиняемый, его законный представитель и защитник просили избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий. Суд по ходатайству следователя назначил несовершеннолетнему два месяца домашнего ареста.