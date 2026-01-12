МИД Армении вызвал посла России из-за заявлений Соловьева

Посла России в Армении Сергея Копыркина вызывали в МИД республики. Ему вручили ноту протеста из-за высказываний российского журналиста Владимира Соловьева о необходимости «начинать СВО в других точках» влияния России, включая Армению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в Армении Сергей Копыркин

Фото: МИД РФ Посол России в Армении Сергей Копыркин

Фото: МИД РФ

«Было подчеркнуто, что это является враждебно настроенным заявлением и недопустимым посягательством на суверенитет Республики Армения, а также грубо нарушает основополагающие принципы дружественных отношений между Арменией и Россией»,— сообщили Factor AM в армянском МИДе.

В эфире программы «Соловьев Live» 10 января Владимир Соловьев заявил, что России необходимы позаботиться об обеспечении своих интересов в ключевых для страны регионах. «Потерю Армении» он назвал «гигантской проблемой», в этом же контексте он упомянул и Центральную Азию. «Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, почему, исходя из тех же самых соображений, мы не можем начинать СВО и в других точках нашей зоны влияния?»,— сказал журналист.

Лусине Баласян