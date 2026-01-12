Суд решил в пользу энергетиков

Одна из крупнейших энергетических компаний страны «ОГК-2» выиграла спор с министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области о размере компенсации убытков, причиненных вынужденной поставкой тепла в поселок Энергетиков в Троицке. Суд согласился с расчетами истца, запросившего из бюджета 200 млн руб. за 2021-2022 годы. ПАО «ОГК-2» еще в 2014 году планировало отключить устаревшее оборудование Троицкой ГРЭС, обеспечивавшее теплом часть города, но процесс затянулся на восемь лет из-за строительства новой котельной. Минтарифов региона с размером компенсации ОГК-2 не согласился, и настаивало в суде на сумме в 100 раз меньше.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил исковое заявление ПАО «ОГК-2» и утвердил размер бюджетной компенсации убытков, полученных филиалом компании — Троицкой ГРЭС в процессе теплоснабжения поселка Энергетиков в Троицке. Общая сумма составила 200 млн руб. за период 2021–2022 годов. Ответчиком по иску выступает министерство тарифного регулирования и энергетики региона. Информация о принятом решении размещена в картотеке арбитражных дел.

Размер утвержденной судом компенсации составляет 130,4 млн руб. за второе полугодие 2021 года и более 70 млн руб. за январь–апрель 2022-го. В решении указано, что эта сумма является некомпенсируемым финансовым убытком, причиненным ПАО «ОГК-2» из-за вынуж­денной работы изношенного оборудования Троицкой ГРЭС.

Энергетическая компания подала заявление к минтарифов Челябинской облас­ти в апреле 2024 года. Согласно материалам дела, в начале 2014 года ОГК-2 запланировала вывести из эксплу­атации устаревшее оборудование Троицкой ГРЭС, обеспечивавшее теплом поселок Энергетиков. В апреле 2013-го компания уведомила об этом администрацию Троицка. Но мэрия на три года приостановила этот процесс в связи с тем, что альтернативных источников тепла в поселке на тот момент не было. Пока оборудование продолжало работать, администрация запланировала строительство замещающей котельной в поселке. Объект должны были сдать к началу 2017 года, но срок окончания работ неоднократно переносился. Новую котельную ввели в эксплуатацию только в 2022 году. Тогда же возобновился процесс отключения теплогенерирующего оборудования Троицкой ГРЭС.

В 201году ПАО «ОГК-2» направило в адрес администрации Троицка проект соглашения о компенсации убытков, полученных в результате вынужденной поставки тепла горожанам, но мэрия его не подписала, ссылаясь на необходимость согласовать размер возмещения с министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. С предъявленной суммой в 200 млн руб. ведомство не согласилось. Согласно материалам дела, по подсчетам министерства, размер некомпенсируемых финансовых убытков Троицкой ГРЭС за 2021–2022 годы составляет всего 2 млн руб. Из-за возникших разногласий ПАО «ОГК-2» обратилось в суд.

Первая инстанция назначила экспертизу, которая подтвердила обоснованность предъявленного истцом размера компенсации. Утвердив размер компенсации, суд также взыс­кал с ответчика в пользу истца 690 тыс. руб. расходов на судебную экспертизу и 6 тыс. руб. государственной пошлины.

Компания «ОГК-2» основана в 2005 году в Санкт-Петербурге. Она является крупнейшей российский организацией тепловой генерации. Основной вид деятельности ПАО — производство и продажа электрической и тепловой энергии. Компания имеет филиалы в 12 регионах России, включая Челябинскую область. Троицкая ГРЭС, основанная в 1960 году, была включена в состав ОАО «ОГК-2» в сентябре 2006 года. Установленная мощность электростанции составляет 836 МВт. По данным «СПАРК-Интерфакс», 73,42% доли ПАО «ОГК-2» принадлежит компании «Центрэнергохолдинг» (входит в «Газпром»). Генеральным директором является Артем Семиколенов. В 2024 году выручка компании от продаж составила 179,6 млрд руб., чистая прибыль — свыше 10,9 млрд руб.

„Ъ-Южный Урал“ запросил в министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области информацию о намерении обжаловать решение суда. На момент подготовки материала ответ не поступил.

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в 2022 году сообщало, что строительство центральной отопительной котельной в троицком поселке Энергетиков связано с тем, что оборудование Троицкой ГРЭС, введенное в экс­плуатацию более 50 лет назад, было изношено на 100%. Из-за этого сильно возрастал риск возникновения аварий. Мощность новой котельной составила 60 МВт. Минстрой региона подчеркивал, что с вводом объекта в эксплуатацию повысится качество коммунальных услуг для почти 11 тыс. жителей около 100 многоквартирных домой, а также 13 социальных объектов и 37 организаций.

Ольга Воробьева