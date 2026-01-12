Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кинотеатры России собрали рекордные 10,4 млрд руб. за новогодние праздники

Кассовые сборы российских кинотеатров за новогодние каникулы составили более 10,4 млрд руб., следует из данных Единой автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений.

В период с 31 декабря по 11 января было продано 19 млн 488 тыс. билетов в кинотеатры страны. Согласно отчету ЕАИС, самые высокие кассовые сборы были отмечены 2 января — тогда кинотеатры продали билеты на 1 млрд 421 млн руб.

Самой популярной картиной у зрителей стал фильм «Чебурашка 2», который за новогодние каникулы собрал 4 млрд 948 млн руб. Также самыми просматриваемыми фильмами в кинотеатрах стали «Простоквашино» со сборами 2 млрд 89 млн руб. и «Буратино» со сборами 2 млрд 65 млн руб.

Новости компаний Все