Кинотеатры России собрали рекордные 10,4 млрд руб. за новогодние праздники

Кассовые сборы российских кинотеатров за новогодние каникулы составили более 10,4 млрд руб., следует из данных Единой автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений.

В период с 31 декабря по 11 января было продано 19 млн 488 тыс. билетов в кинотеатры страны. Согласно отчету ЕАИС, самые высокие кассовые сборы были отмечены 2 января — тогда кинотеатры продали билеты на 1 млрд 421 млн руб.

Самой популярной картиной у зрителей стал фильм «Чебурашка 2», который за новогодние каникулы собрал 4 млрд 948 млн руб. Также самыми просматриваемыми фильмами в кинотеатрах стали «Простоквашино» со сборами 2 млрд 89 млн руб. и «Буратино» со сборами 2 млрд 65 млн руб.