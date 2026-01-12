Суд отказал в признании оговорки незаконной из-за связи арбитражного центра со стороной спора

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в удовлетворении требования ООО «НИАП-Катализатор» о признании недействительной арбитражной оговорки в договоре с ООО «Газпром комплектация». Спор возник из-за соглашения о поставке катализаторов конверсии метана, по условиям которого разногласия сторон подлежали рассмотрению в Арбитражном центре при АНО «Национальный институт развития арбитража в ТЭК» (АЦ при НИРА ТЭК).

«НИАП-Катализатор» решил оспорить эту арбитражную оговорку, считая ее навязанной в рамках договора присоединения. Кроме того, по мнению заявителя, есть риск необъективности арбитража, поскольку центр и вторая сторона контракта аффилированы с группой «Газпром». Также истец просил истребовать сведения об учредителях НИРА ТЭК из ФНС и Минюста, но суд отказал, сочтя эти сведения незначимыми для дела.

Суд отметил, что сама по себе аффилированность арбитражного института со стороной спора еще не означает незаконность третейской оговорки. Важны фактические доказательства порока воли при согласовании условий договора либо конкретные обстоятельства, подтверждающие невозможность формирования независимого и беспристрастного состава арбитров, говорится в судебном решении. Кроме того, предусмотрены механизмы отвода арбитров и последующий государственный судебный контроль. В итоге суд счел, что «НИАП-Катализатор» не доказал наличие порока воли при принятии арбитражной оговорки и не предоставил конкретных данных о небеспристрастности арбитров или о невозможности назначить независимого арбитра. Также, по мнению суда, заявитель не подтвердил, что выбранный порядок разрешения споров существенно нарушает баланс интересов сторон.

Варвара Кеня