В Саратовской области стало больше субъектов МСП, но их штаты уменьшились

В Саратовской области за год выросло число субъектов малого и среднего предпринимательства. Однако количество занятых в них уменьшилось. По данным налоговой службы, с января 2025 года число юридических лиц сократилось на 421 — до 22,8 тыс. Количество индивидуальных предпринимателей, напротив, увеличилось на 3,4 тыс. — до 57,9 тыс. В итоге общее число субъектов МСБ выросло с 77,75 тыс. до 80,72 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратовской области при росте субъектов МСП количество работников в них уменьшилось

Фото: nalog.gov.ru, Коммерсантъ В Саратовской области при росте субъектов МСП количество работников в них уменьшилось

Фото: nalog.gov.ru, Коммерсантъ

Среднесписочная численность работников в субъектах МСП снизилась с 196,64 тыс. до 192,98 тыс. человек. При этом число микропредприятий выросло с 74,85 тыс. до 77,85 тыс., а их общая численность сотрудников уменьшилась с 90,89 тыс. до 89,25 тыс.. Количество малых компаний сократилось до 2 657, а число работников в них — до 76,7 тыс. Число средних предприятий увеличилось до 222, а число занятых в них — до 27 тыс.

С начала прошлого года количество индивидуальных предпринимателей выросло на 5%, а самозанятых — на 20%. На октябрь прошлого года в регионе насчитывалось более 178,5 тыс. самозанятых граждан, что в 1,3 раза больше, чем в 2024 году, и в 17,7 раз — по сравнению с 2021 годом.

Нина Шевченко