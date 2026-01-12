Бывший мэр Калининграда мог погибнуть из-за отравления продуктами горения

Экс-глава Калининграда Евгений Любивый погиб во время охоты в Курганской области. В СУ СКР по региону называют предварительной причиной смерти отравление продуктами горения, пишет РИА Новости.

Глава городского совета депутатов Калининграда Олег Аминов поделился траурной новостью. В разговоре со СМИ он уточнил, что Евгений Любивый скончался во время охоты. Произошедшее господин Аминов назвал трагическим случаем.

«Подтверждаем факт гибели. По предварительным данным, причиной гибели могло стать отравление продуктами горения»,— заявили в пресс-службе управления ведомства.

Евгений Любивый — уроженец Белгородской области. В 1997 году он окончил РГМУ им. Н.И. Пирогова по специальности «Лечебное дело». Евгений Любивый занимал пост мэра Калининграда в 2021–2023 годах.

Татьяна Титаева