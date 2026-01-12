Меньше половины россиян проходят профилактический осмотр здоровья хотя бы раз в год

Всего 41% россиян проходят комплексные профилактические обследования один раз в год. Такие данные показал опрос Европейского медицинского центра (ЕМС) среди 1,3 тыс. россиян, с которым ознакомился «Ъ». Еще 26% делают такие чек-апы раз в 2–3 года, а 18% — еще реже. А 13% респондентов заявили, что никогда не проходят плановую диспансеризацию. Личный детальный план здоровья на год есть лишь у 10% граждан. 57% опрошенных не имеют никакого плана и посещают врачей только при появлении симптомов.

Проверку сердечно-сосудистой системы назвали самым важным обследованием для граждан старше 30 лет 72% опрошенных. На втором месте по значимости — онкологический скрининг (66%), на третьем — обследование у уролога или гинеколога (65%).

Большинство опрошенных (61%) заявили, что рассмотрят предложение клиники составить для них персональный годовой план здоровья, если его стоимость будет приемлемой. 17% респондентов не видят в таком плане ценности.

Согласно планам Минздрава РФ, озвученным министром Михаилом Мурашко в начале 2025 года, диспансеризацию в течение 12 месяцев должны были пройти более 100 млн россиян. Точного количество прошедших чек-ап за год ведомство пока не назвало, однако в декабре господин Мурашко заявлял, что репродуктивную диспансеризацию прошли свыше 12 млн граждан. А 8 декабря министр отмечал, что у 66,9% обследованных россиян не выявлено проблем с репродуктивным здоровьем.

Наталья Костарнова