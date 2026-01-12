ЕК заявила о необходимости вести переговоры с Путиным в какой-то момент

В какой-то момент Евросоюзу придется вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но сейчас для этого нет необходимых условий. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

«В настоящее время многое делается для этого. К сожалению, мы не видим готовности президента Путина участвовать в этом»,— сказала Паула Пиньо журналистам (цитата по AFP). «Мы пока не готовы к этому, но мы надеемся, что в какой-то момент начнутся подобные переговоры, которые приведут к миру на Украине»,— добавила она.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что время для разговора между Европой и Россией пришло. Однако вопрос о назначении представителя Евросоюза по Украине в этих переговорах остается открытым, признала госпожа Мелони.

Лусине Баласян