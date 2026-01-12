NYT: российские системы ПВО в Венесуэле не были развернуты в момент атаки США

Системы противовоздушной обороны, поставленные Венесуэле Россией, не были подключены к радарам во время военной операции США, в ходе которой был захвачен президент страны Николас Мадуро. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Венесуэла закупила у России системы ПВО в 2009 году — в частности, в страну поставили зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и С-300. Однако, по данным источников NYT, Венесуэла не смогла наладить эксплуатацию и техническое обслуживание этих систем — не хватало, в том числе, подготовленных специалистов, которые могли бы обслуживать вооружения. Некоторые компоненты систем на момент операции не были введены в эксплуатацию.

«Годы коррупции, плохой логистики и санкций, безусловно, ухудшили боеготовность венесуэльских систем ПВО»,— цитирует газета бывшего главу резидентуры ЦРУ в Венесуэле Ричарда де ла Торре. По его словам, «собственные военные потребности на Украине ограничили возможности России поддерживать работу этих систем в Венесуэле».

