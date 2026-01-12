Цены сохраняют стойкость

Сдержанное поведение компаний—клиентов центров обработки данных (ЦОД) и медленный ввод в эксплуатацию новых мощностей не привели к снижению цен на размещение в дата-центрах за прошлый год. В Московском регионе цены выросли на 11%, в Санкт-Петербурге и Ленобласти — на 19%. На динамике сказывается рост стоимости электроэнергии, потребление которой усиливает и развитие ИИ, а ощутим рост цен в первую очередь для быстрорастущих цифровых компаний, говорят участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр обработки данных (ЦОД)

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Центр обработки данных (ЦОД)

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными аналитического агентства iKS-Consulting и дистрибутора услуг colocation (аренда места для размещения IT-оборудования в ЦОДах) 3data о ситуации на рынке дата-центров по итогам 2025 года. Согласно исследованию, за прошлый год относительно 2024 года цена на услугу colocation в Москве и Московской области выросла на 11%, в Санкт-Петербурге — на 19%. Средняя цена на услугу в Москве на конец года составила 160,3 тыс. руб., в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 109 тыс. руб. Цены не учитывают индивидуальные скидки и НДС, уточняют в iKS-Consulting.

На 2025 год крупнейшими компаниями—операторами дата-центров в России являются РТК-ЦОД (входит в структуры «Ростелекома»), IXcellerate, «Атомдата» («Росатом»), DataPro и Selectel, оценивали ранее в iKS-Consulting. На них приходится 74% суммарной мощности по стойкам на рынке.

Аналитики отмечают, что при сохраняющемся дефиците предложения рост цен приостановился «вследствие уменьшения спроса со стороны заказчиков», но снижения цен не произошло. В целом ситуация на рынке по итогам года характерна тем, что спрос на услугу сохраняется на уровне интереса и предварительных запросов, однако цикл принятия решений компаний-заказчиков удлинился, доля отложенных сделок выросла, поделились в 3data. Заказчики чувствительны к ценам и стремятся к «пересогласованию коммерческих условий», тогда как операторы дата-центров придерживаются жесткой ценовой позиции и, как правило, не готовы к снижению тарифов. «В условиях ограниченных доступных мощностей и роста капитальных затрат компании рассматривают текущий уровень цен как экономически обоснованный»,— говорят в 3data.

В целом на рост цен размещения в ЦОДах и в России, и в мире влияет то, что спрос на вычисления растет быстрее, чем ввод новых ЦОДов, а строительство центров и электроэнергия становятся дороже.

В минувшем году цены на электроэнергию в России на сутки вперед (основной сектор торговли электроэнергией) продолжили расти, в том числе за счет индексации цен на газ и роста стоимости угля. По данным «Совета рынка» (регулятор энергорынков), индекс равновесных цен с начала 2025 года по 26 декабря вырос год к году на 17,5% в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) и на 25,3% во второй ценовой зоне (Сибирь). Средние тарифы на передачу электроэнергии после индексации с 1 июля во многих регионах выросли сверх предельного уровня. При этом для ЦОДов ключевым вопросом, как правило, остается не столько стоимость электроэнергии, сколько надежность и качество энергоснабжения. В декабре член правления ВТБ Виталий Сергейчук оценивал, что для предотвращения дефицита электроэнергии к 2030 году с учетом роста ее потребления дата-центрами необходимо профинансировать строительство новых энергомощностей на 6 трлн руб. Основными потребителями электроэнергии в сегменте станут ЦОДы для искусственного интеллекта (ИИ).

Ключевым драйвером роста рынка дата-центров и облаков в 2026 году будет ИИ, подтверждает директор AI-вертикали компании—оператора дата-центров Selectel Александр Тугов. В 2026 году компании из различных отраслей начнут активно применять и масштабировать такие технологии, в основном развертывать модели от зарубежных вендоров на мощностях в России, прогнозирует он. По крайней мере следующие пять лет будет наблюдаться растущий спрос как на отдельные комплектующие (например, графические ускорители или оперативную память), так и на дата-центры, подходящие для запуска и масштабирования AI-проектов. Места на таких площадках в Москве и Санкт-Петербурге на сегодняшний день почти не осталось, что находит отражение в ценах, считает Александр Тугов.

В 2026 году рынок дата-центров будет развиваться под влиянием классических ограничителей для капиталоемкой инфраструктуры, прогнозирует директор по развитию дата-центров РТК-ЦОД Константин Степанов. При высокой ключевой ставке и консервативной политике банков проекты чаще дробятся на этапы, а решения по новым очередям принимаются осторожнее. Также сохраняется системный барьер по энергетике — сложность и цена техприсоединения, особенно в крупных агломерациях, где доступная мощность становится дефицитным ресурсом. Повышение же цен, по его мнению, отражается сильнее всего на тех, кому важны сроки и масштабирование,— это быстрорастущие цифровые компании, проекты с высокой плотностью и те, у кого меньше финансового «зазора» на инфраструктуру.

Татьяна Исакова, Анна Тыбинь