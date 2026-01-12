В структуре самарской мэрии появился департамент туризма

С 12 января в структуре администрации Самары создан департамент туризма, предпринимательства и торговли. Он выделен из департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Об этом сообщает самарская администрация.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Руководителем департамента туризма, предпринимательства и торговли стал Игорь Ларионов. Ранее он занимал пост заместителя главы ведомства.

Новое подразделение будет отвечать за развитие въездного и внутреннего туризма, поддержку малого и среднего предпринимательства, а также за мониторинг потребительского рынка, включая размещение нестационарных торговых объектов. Также в его задачи входит содействие промышленной деятельности в городе.

Кроме того, департамент экономического развития и инвестиций будет заниматься единой экономической и инвестиционной политикой, а также мониторингом и планированием деятельности муниципальных предприятий. Его руководителем стал Владислав Зотов, заместитель главы Самары.

Георгий Портнов