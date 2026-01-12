В Пензенской области начало работу новое министерство по тарифам и госзакупкам

В Пензенской области создано министерство по тарифному регулированию и государственным закупкам. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Новое ведомство получило полномочия, ранее принадлежавшие министерству ЖКХ и ГЗН по вопросам регулирования цен и энергосбережения, а также министерству экономического развития и промышленности в сфере государственных закупок, отметил глава региона

Министерство будет отвечать за разработку и реализацию тарифной политики в регионе, а также за контроль за выполнением государственных закупок. Целью создания отдельного органа власти является повышение эффективности управления в указанных сферах.

«Создание отдельного органа власти будет способствовать реализации сбалансированной тарифной политики и более эффективному осуществлению государственных закупок», — сказал губернатор.

Нина Шевченко