В Пензенской области начало работу новое министерство по тарифам и госзакупкам
В Пензенской области создано министерство по тарифному регулированию и государственным закупкам. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Новое ведомство получило полномочия, ранее принадлежавшие министерству ЖКХ и ГЗН по вопросам регулирования цен и энергосбережения, а также министерству экономического развития и промышленности в сфере государственных закупок, отметил глава региона
Министерство будет отвечать за разработку и реализацию тарифной политики в регионе, а также за контроль за выполнением государственных закупок. Целью создания отдельного органа власти является повышение эффективности управления в указанных сферах.
«Создание отдельного органа власти будет способствовать реализации сбалансированной тарифной политики и более эффективному осуществлению государственных закупок», — сказал губернатор.