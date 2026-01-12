Рядом с Сергиевским кладбищем в Уфе появятся пять новых ЖК на 3,5 тысячи человек

Мэрия Уфы утвердила планировку территории между улицами Академика Ураксина, Софьи Перовской, Кавказской и Высотной в микрорайоне Юрюзань. Проекты планировки и межевания, утвержденные 30 декабря, опубликованы сегодня на сайте администрации.

Проекты предполагают снос частных домов с общим населением 351 человек, а также иных сооружений и построек общей площадью около 15 тыс. кв. м. Вместо них планируется построить пять жилых комплексов из 10 жилых секций и административных зданий. Население кварталов должно увеличиться с нынешних 7 тыс. до 10,5 тыс. человек.

Потребность в 553 местах в детских садах, а также в 1475 местах в школах планируется решить за счет проектируемого детского сада на 434 воспитанников и школы на 1750 учащихся. Кроме того, возможно строительство взрослой и детской поликлиники.

Общее количество автостоянок составит около 4,5 тыс. машино-мест при сопоставимой потребности.

Проектирование и строительство жилых домов заложено на 2026-2031 годы. Детский сад может быть построен в период с 2028-го по 2029 годы, школа — к 2032-му, а поликлиника — к 2034 году.

Идэль Гумеров