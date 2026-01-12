Футбольный клуб «Акрон» прощается с капитаном

Капитан Константин Савичев покидает футбольный клуб «Акрон» из Тольятти. Он продолжит карьеру в «Торпедо» из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Константин является одним из рекордсменов "Акрона" по числу сыгранных матчей: он идет на третьем месте за всю историю после Сергея Волкова и Ивана Чудина, приняв участие в 149 поединках, забив 11 мячей и отдав 21 голевую передачу»,— говорится в сообщении.

На сегодняшний день Константин Савичев является лучшим ассистентом клуба за всю историю команды. Он перешел в «Акрон» летом 2021 года. За четыре с половиной сезона команда вместе с ним дошла до финала Пути Регионов Кубка России, вышла в РПЛ и заняла девятое место по итогам дебютного розыгрыша премьер-лиги.

Георгий Портнов