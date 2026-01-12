На ГРЭС-2 в Сургуте увеличили мощность энергоблока №4 до 830 МВт

На Сургутской ГРЭС-2 (ХМАО — Югра) модернизировали энергоблок №4. Мощность турбоагрегата увеличили до 830 МВт, а обновленный срок службы составляет 40 лет, сообщили в пресс-службе ПАО «Юнипро», владеющего электростанцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сургутское водохранилище

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Сургутское водохранилище

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На энергоблоке полностью заменили ресурсоопределяющие узлы паровой турбины. Из Санкт-Петербурга по реке Обь в Сургут привезли новый турбогенератор. Энергоблок прошел все испытания, выполнены технические требования для присоединения его к сетям.

Всего компания планирует модернизировать семь блоков, работы на трех уже завершены. До конца 2026 года планируют приступить к модернизации энергоблока №2.

Сургутская ГРЭС-2 — станция с установленной мощностью в 5 722,243 МВт, по итогам 2024 года выработка электроэнергии на ней составила 30 806 млн. кВт ч. ПАО «Юнипро» управляет пятью энергетическими объектами: ГРЭС-2 в Сургуте, Березовская ГРЭС (Красноярский край), Шатурская ГРЭС (Московская область), Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС (Пермский край). По данным раскрытия информации в 2024 году, отраженным в сервисе «Спарк», 83,7% акций ПАО принадлежат энергетической компании Uniper SE, зарегистрированной в Германии.

Анна Капустина