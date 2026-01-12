Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жителя Самарской области оштрафовали за ложный донос

Жителя Самарской области оштрафовали за ложный донос на знакомую, которая якобы угнала его автомобиль. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Самарской области.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В заявлении об угоне автомобиля мужчина указал, кто является похитителем, однако в ходе проверки выяснилось, что заявитель добровольно передал ключи женщине.

Суд признал владельца автомобиля виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 30 тыс. руб.

В рамках исполнительного производства сотрудники службы арестовали счета виновного, в результате уголовный штраф за ложный донос был взыскан.

Сабрина Самедова