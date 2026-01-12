Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Директором национального парка «Зюраткуль» назначен Александр Решетов

На должность директора национального парка «Зюраткуль» (Саткинский район, Челябинская область) назначен Александр Решетов. Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, сообщает пресс-служба нацпарка.

«Александр Решетов имеет значительный опыт государственной и общественной работы в Челябинской области, включая руководство проектами в сфере туризма и охраны окружающей среды»,— отмечают в нацпарке.

Предыдущий директор национального парка Александр Брюханов скончался в июле 2024 года. Его обязанности временно исполнял Петр Зубаревич.

Новости компаний Все