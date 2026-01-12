Директором национального парка «Зюраткуль» назначен Александр Решетов

На должность директора национального парка «Зюраткуль» (Саткинский район, Челябинская область) назначен Александр Решетов. Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, сообщает пресс-служба нацпарка.

«Александр Решетов имеет значительный опыт государственной и общественной работы в Челябинской области, включая руководство проектами в сфере туризма и охраны окружающей среды»,— отмечают в нацпарке.

Предыдущий директор национального парка Александр Брюханов скончался в июле 2024 года. Его обязанности временно исполнял Петр Зубаревич.