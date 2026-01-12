Главе Бураевского района внесли представление из-за невыдачи жилья сиротам

Двое сирот в Бураевском районе получили квартиры лишь после внимания надзорных органов, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка ведомства выяснила, что местные власти долгое время не предоставляли нуждающимся положенные по закону квартиры. Оказалось, что муниципалитет своевременно не освоил полученные субвенции.

Прокуратура внесла главе администрации Бураевского района Рушану Гараеву представление. После вмешательства надзора сироты получили благоустроенные квартиры.

Майя Иванова