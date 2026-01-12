«Фонд кино» направил 10 млн руб. на оборудование для нижегородских кинотеатров

В Нижегородской области два кинотеатра получили новое оборудование, закупленное за счет средств федерального «Фонда кино». По данным областного минкульта, это кинозалы в Пильнинском культурно-досуговом центре и физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) в Дальнем Константинове. Как писал «Ъ-Приволжье», эти кинозалы стали победителями отбора среди учреждений культуры, расположенных в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Всего на закупку нового оборудования «Фонд кино» направил более 5,8 млн руб. Кинозалы получили проекторы, объективы, экраны, терминалы управления кинопоказом на базе компьютера, активные колонки, кассовое оборудование и другие комплектующие. Каждую из этих площадок подключили к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии.

Также 4,1 млн руб. фонд направил на замену оборудования в кинозалах в городском музее Сарова и ФОКе «Ока» в Дзержинске. Для музея закупили новые кинолампы, комплект фильтров, медиасервер и цифровой аудиокинопроцессор. Для кинозала в Дзержинске приобрели лазерный источник света для интеграции с кинопроектором, комплект фильтров и мультимедийный процессор для проектора.

Андрей Репин