Абиссинец из России признан самым красивым котом в мире в 2025 году

Абиссинский кот из России стал самым красивым представителем семейства кошачьих в 2025 году по версии Всемирной федерации кошек.

Абиссинский кот

Фото: Всемирная федерация кошек Абиссинский кот

Фото: Всемирная федерация кошек

Победитель набрал более 19,7 тыс. баллов, опередив почти 1,5 тыс. участников со всего мира. Второе место заняла шотландская вислоухая кошка из Таиланда (18,5 тыс. баллов). В предварительном рейтинге 2026 года лидерство удерживает короткошерстный британец из России.

Всемирная федерация кошек была основана 20 августа 1988 года в Петрополисе, недалеко от Рио-де-Жанейро. Сегодня с ней связаны около 280 организаций по всему миру. Федерация активно участвует в развитии международного сотрудничества между клубами и в формировании стандартов благополучия животных.