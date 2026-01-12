Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Против главы «ПромВоенСтроя» возбудили дело об оказании небезопасных услуг

СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после жалоб на некачественное отопление в поселке городского типа (пгт) Печенга Мурманской области. Обвинения предъявили бывшему министру энергетики и ЖКХ региона, гендиректору ООО «ПромВоенСтрой» Александру Кобытеву. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Правительство Мурманской области

Дело возбудили после приема семей военнослужащих у зампредседателя СКР Константина Корпусова. По данным следствия, в 2024 году госзаказчик заключил контракт с «ПромВоенСтроем» на реконструкцию котельных и тепловых сетей военного городка в Печенге. Стоимость работ достигла 260 млн руб.

В 2025 году господин Кобытев не организовал отопление, из-за чего без теплоснабжения остались жители более 20 домов в пгт. Среди пострадавших — семьи участников спецоперации.

Никита Черненко

