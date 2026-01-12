Несколько тысяч туристов застряли в Лапландии из-за сильных морозов

Суровые морозы в финской провинции Лапландия привели к тому, что местный аэропорт в городке Киттиля с населением около 6,2 тыс. человек не может отправить несколько рейсов с туристами. Температура в этом регионе страны уже несколько дней не поднимается выше –37°C, затрудняя обслуживание взлетно-посадочной полосы, самолетов и другой техники. Для безопасности пассажиров руководство аэропорта приняло решение отложить рейсы.

Сообщается, что среди туристов в основном иностранные граждане, прибывшие в Лапландию на Рождество и Новый год. Аэропорт Киттиля также обслуживает близлежащие курорты, где туристы катаются на лыжах и наблюдают за северным сиянием. Средняя температура в этом регионе в январе обычно находится около –15°С, однако в этом году морозы выдались особенно сильными.

Евгений Хвостик