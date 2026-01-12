В новогодние праздники энергосистема Башкирии отработала стабильно

Башкирские электросетевики не допустили длительных перебоев энергоснабжения потребителей региона во время новогодних праздников. При этом оперативный персонал ООО «Башкирэнерго» своевременно ликвидировал последствия отключений электроэнергии, вызванных преимущественно неблагоприятными погодными явлениями.

ЛЭП 35 кВ в Благовещенском районе Башкирии

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Всего во время новогодних праздничных дней в ООО «Башкирэнерго» надежность электроснабжения обеспечивали 87 оперативно-выездных бригад, 152 бригады аварийно-восстановительных работ и 184 единицы спецтехники.

ООО «Башкирэнерго»