В новогодние праздники в Оренбуржье на пожарах погибли три человека, четыре — травмированы
В период с 29 декабря по 11 января на территории Оренбургской области произошло 77 техногенных пожаров. Погибли три человека, четыре человека травмированы. Об этом сообщает МЧС региона. Спасли 11 человек.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Также в новогодние каникулы подразделения МЧС России участвовали в ликвидации последствий ДТП 14 раз. В результате аварий погибли четыре человека, включая одного ребенка. Травмирован 21 человек, в том числе один ребенок. Еще пять человек спасены.
На водных объектах региона произошло одно происшествие, один человек спасен.