Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 15:21

Прокуратура проверит обстоятельства происшествия с ребенком в Верещагинском округе

Прокуратура Верещагинского района организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, об инциденте участием несовершеннолетнего во время катания в запряженных санях. Ранее в соцсетях было опубликовано видео с ребенком, который выпал и саней и какое-то время лошадь тащила его по снегу.

«Смотрим внимательно и понимаем, что в жизни бывает всякое, и это безответственность организаторов и родителей. Где инструктаж на такие случаи?» — написала под публикацией женщина, снявшая видеоролик.

Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства при оказании услуг. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.