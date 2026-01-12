Курские спасатели взяли на вооружение новые БПЛА ижевского производства

Новая беспилотная авиационная система самолетного типа Zarya-1 поступила на вооружение ГУ МЧС по Курской области, сообщили в ведомстве. Сотрудники уже прошли практическую подготовку и готовы к выполнению задач с использованием беспилотного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

БПЛА выпускает группа компаний Zala (ООО «ЦСТ»). Центральный офис организации находится в Ижевске. Представительства расположены в Москве, Нижневартовске, Краснодаре, Новосибирске и Сургуте.

По данным Rusprofile, ООО «ЦСТ» действует с декабря 2010 года и зарегистрировано в Москве. Компания работает в сфере геодезических и картографических услуг. Уставный капитал составляет 13 025,93 руб. Учредителями выступают Александр Захаров (50,85% доли) и АО «Концерн «Калашников» (49,15% доли). Генеральным директором предприятия с октября 2017 года является Константин Абашкин.

В курском МЧС уточнили, что комплекс Zarya-1 может работать в дневное и ночное время суток, оснащен мощной камерой и тепловизором, способен развивать скорость до 120 км/ч и находиться в небе более двух часов.

«Это дает возможность специалистам в разы увеличить радиус обследуемой территории за один вылет. Беспилотник передает видеоизображения и координаты на расстояние до 20 километров от оператора в режиме реального времени, сохраняя устойчивую связь. Все это имеет огромное значение и экономит драгоценное время спасателей в условиях реальной ЧС»,— прокомментировали параметры оборудования в ГУ МЧС по Воронежской области.

Денис Данилов