Сирота из Самарской области получил квартиру только после того, как отправился на СВО

В Самарской области чиновники шесть лет не могли предоставить жилье сироте. Вопрос решился только после того, как бабушка молодого человека пожаловалась на ситуацию в прокуратуру. Об этом сообщает контрольный орган.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Проверка показала, что молодой человек еще в детстве остался без родительского попечения, его воспитывала бабушка. Он служил в армии, а в феврале 2024 года подписал контракт и отправился в зону СВО.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию Ставропольского района предоставить жилье. Иск был удовлетворен. После этого чиновники выделили военнослужащему благоустроенную однокомнатную квартиру. Ключи от жилья были переданы его бабушке.

Георгий Портнов