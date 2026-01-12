В Челябинске успешно прошли испытания двигателя для высокоскоростных поездов

На площадке завода-изготовителя «Русские электрические двигатели» в Челябинске успешно прошло тестирование тягового асинхронного двигателя. Оборудование будут использовать в поездах, которые производят для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба «Российских железных дорог».

Новый двигатель ТАД-650 имеет мощность 650 кВт и энергоэффективность до 96%. При этом изделие отличается компактными размерами и малой массой — 750 кг, подчеркивают в пресс-службе РЖД. По характеристикам разработка находится на уровне мировых аналогов.

Для высокоскоростного поезда из восьми вагонов потребуется 16 двигателей. По две моторные тележки будут устанавливаться под первым, третьим, шестым и восьмым вагонами, которые приводят в движение транспорт. Под остальными будут немоторные тележки, и в итоге тяга равномерно распределится по составу.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в июле 2024 года на международной промышленной выставке «Иннопром-2024» губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в регионе планируют организовать производство электродвигателей для первого российского высокоскоростного электропоезда. Это позволит транспорту развивать скорость до 400 км в час.

ВСМ Москва — Санкт-Петербург планируют запустить в 2028 году. После ее ввода дорога между городами будет занимать два часа 15 минут, что почти в два раза быстрее, чем на «Сапсане».

Виталина Ярховска