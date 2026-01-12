Глава канцелярии Биньямина Нетаньяху добивается выезда за границу

Глава канцелярии премьер-министра Израиля Цахи Браверман подал апелляцию против наложенных на него ограничений по делу о воспрепятствовании расследованию скандала с утечкой конфиденциальных данных в иностранные СМИ. Чиновник был временно задержан и допрошен в воскресенье, 11 января. Правоохранители наложили на него 15-дневный запрет на посещение офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху и 30-дневный запрет на выезд из Израиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Abir Sultan / Pool / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Abir Sultan / Pool / Reuters

Защита Цахи Бравермана подала апелляцию против наложенных на него ограничений. «Условия освобождения под залог, наложенные на Бравермана, являются экстремальными, исключительными и явно непропорциональными,— говорится в документе.— Его заставили согласиться с условиями освобождения ночью (во время задержания.— “Ъ”), когда он заявил, что одобряет условия через силу, поскольку у него нет выбора». Юристы главы канцелярии израильского премьера называли расследование «бредовым» и «политическим».

Господин Браверман был задержан и допрошен вечером в воскресенье, 11 января. Ему инкриминируют попытку помешать официальному расследованию по поводу слива секретной информации СМИ и злоупотребление доверием. Правоохранители наложили на чиновника двухнедельный запрет на посещение офиса премьер-министра и месячный запрет на выезд за пределы Израиля. Последнее ограничение может нанести удар по работе господина Бравермана: четыре месяца назад он был назначен послом в Великобритании и готовился вылететь туда, чтобы вступить в свои полномочия.

Напомним, что в сентябре 2024 года в немецком таблоиде Bild был опубликован секретный документ военной разведки Израиля. В нем излагалась позиция «Хамаса» по переговорам о заложниках, похищенных во время резни 7 октября 2023 года. Документ указывал на то, что радикальная группировка не заинтересована в прекращении огня и мирной сделке. По делу об утечке был арестован бывший пресс-секретарь израильского премьера Эли Фельдштейн. Согласно его показаниям, Цахи Браверман тайно встречался с ним, чтобы обсудить замедление расследования по поводу материалов в Bild.

Нил Кербелов