За неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в Прикамье более чем на треть

В период с 5 по 11 января 2026 года в Пермском крае зарегистрировано 9196 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Количество заболевших снизилось на 34,6% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных с респираторными симптомами циркулируют вирусы гриппа, а также возбудители негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы.