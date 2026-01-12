Мантуров: число российских спутников выросло до 300 в 2025 году

В 2025 году численность спутниковой группировки России выросла с 288 до 300 космических аппаратов. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Отдельно выделю запуск "Ангары-А5" с космодрома Плесецк. Она вывела на геостационарную орбиту спутник для министерства обороны»,— рассказал господин Мантуров. Ранее, напомнил он, подобный запуск осуществлялся только с космодрома Байконур.

По словам первого вице-премьера, планируется масштабное использование «Ангары» с космодрома Восточный. Ракету будут применять на Российской орбитальной станции и лунной программе, а также для пилотируемой космонавтики.

В 2025 году было выполнено 17 пусков ракет космического назначения, добавил Денис Мантуров. За прошлый год выручка по предприятиям космической отрасли выросла на 10%. Такая динамика положительно влияет на рост средней зарплаты и на увеличение производительности труда, заключил зампред правительства.