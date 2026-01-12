В новогодние каникулы со станций Куйбышевской железной дороги отправились путешествовать 260 тысяч пассажиров

С 29 декабря по 11 января в путешествия отправились 260 тыс. пассажиров со станций Куйбышевской железной дороги. Это на 0,6% больше, чем в новогодние праздники 2024 года, сообщает пресс-служба магистрали.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Пик путешественников пришелся на 8 и 10 января. Самыми популярными направлениями были Москва и местное сообщение.

В праздники курсировало девять дополнительных поездов, которые совершили 80 рейсов. Также курсировал туристический поезд по маршруту Москва — Тольятти — Самара.

Руфия Кутляева