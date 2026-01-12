Глава Химок Елена Землякова ушла в отставку

Глава городского округа Химки Елена Землякова подала в отставку. Эту должность она занимала с конца февраля 2025 года. Временно исполняющей обязанности назначена Инна Федотова, сообщает Msk1.ru. С начала августа госпожа Федотова работала главой администрации Клина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с правительством и главами муниципалитетов 12 января сообщил, что Елена Землякова переходит на работу в региональный Фонд медицинского страхования в качестве руководителя, передает Regions.ru. В должность она вступит в марте.

Назначенная врио главы Химок Инна Федотова до работы в Клину с октября 2018 года руководила министерством жилищной политики Московской области. До этого она была первым заместителем министра строительного комплекса Подмосковья. Родилась и выросла в Красноярске.