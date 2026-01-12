Район в Башкирии отменил решение о выплатах участникам СВО

Депутаты совета Кармаскалинского района отменили собственное решение от 19 сентября, которое регламентировало единовременные денежные выплаты участникам СВО.

Согласно принятому в сентябре порядку выплат, военнослужащим полагалось 300 тыс. руб. за подписание контракта с Минобороны РФ через военкомат Кармаскалинского и Архангельского районов. Документ предполагал разовое довольствие мобилизованным, согласившимся на контракт призывникам, а также новобранцам из числа запаса.

Вместе с тем, предыдущие решения райсовета о материальной поддержке контрактников, принятые с мая по ноябрь 2024 года, признавались утратившими силу. Сам новый порядок распространялся на правоотношения, возникшие с 1 сентября до 31 декабря 2025 года, однако 8 декабря и это решение депутаты признали утратившим силу.

В бюджете Кармаскалинского района на 2026 год заложены 5 млн руб., предназначенные на социальную поддержку военнослужащим.

Идэль Гумеров