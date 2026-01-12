Великобритания выплатила компенсацию бывшему узнику Гуантанамо

Правительство Великобритании согласилось выплатить «значительную сумму» палестинцу Абу Зубайде, чтобы урегулировать дело о соучастии в его похищении и пытках в тюрьме Гуантанамо. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: Abu Zubaydah’s Legal Team Абу Зубайда

Фото: Abu Zubaydah’s Legal Team

Абу Зубайда был задержан сотрудниками ЦРУ в 2002 году. Американские спецслужбы утверждали, что он был высокопоставленным членом «Аль-Каиды» (признана в России террористической и запрещена), однако позднее отказались от этих обвинений. Выяснилось, что Абу Зубайда не состоял в террористической организации. Тем не менее он пробыл в Гаунтанамо почти 20 лет, и за это время ему так и не были предъявлены обвинения.

Палестинец подал иск против правительства Великобритании за то, что спецслужбы MI5 и MI6 передавали ЦРУ вопросы для допросов, хотя знали о жестоком обращении с ним.

«Символично и важно с практической точки зрения, что Великобритания заплатит за свою роль в пытках нашего клиента,— заявила адвокат бывшего узника Гуантанамо Хелен Даффи.— Мировое соглашение является своего рода компенсацией и косвенным признанием невыносимых страданий нашего клиента от рук ЦРУ, которому содействовало Соединенное Королевство».

Кирилл Сарханянц