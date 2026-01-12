Двоих уфимцев приговорили к 9,5 года колонии за незаконный оборот наркотиков

Октябрьский районный суд Уфы признал двоих местных жителей виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков и назначил им по 9,5 года колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что подсудимые подрабатывали в преступной группе курьерами по распространению наркотиков. Через мессенджер они получали от поставщика координаты оптовой партии веществ и расфасовывали ее на более мелкие для продажи на территории республики.

В феврале 2025 года полицейские изъяли запрещенные вещества.

Подсудимые признали вину.

Майя Иванова