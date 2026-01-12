Путин присвоил 32 прокурорам высшие классные чины

Президент России Владимир Путин присвоил высшие классные чины 32 прокурорам к профессиональному празднику, сообщил генеральный прокурор России Александр Гуцан.

«32 прокурорам присвоены высшие классные чины, 50 работников прокуратуры удостоены государственных наград»,— сообщил господин Гуцан (цитата по «РИА Новости»). По его словам, прокуроров отметили правительство, Совет федерации и Госдума. Также по приказу генпрокурора были поощрены более 1,7 тыс. работников и ветеранов прокуратуры.

12 января отмечается День работника прокуратуры. Господин Гуцан поздравил прокуроров с профессиональным праздником и поблагодарил работников ведомства за слаженную и качественную работу.