Ярославский «Шинник» вышел из отпуска

12 января стартовал первый зимний сбор ярославского ФК «Шинник» в рамках подготовки ко второму этапу Лиги PARI. Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Шинник» Фото: ФК «Шинник»

Сегодня футболисты собрались на клубной учебно-тренировочной базе «Белкино». Они прошли углубленное медицинское обследование. Как заверили в клубе, показатели в норме.

До 19 января занятия будут проводиться в двухразовом режиме в спортзалах ФОКа и на малой арене стадиона «Шинник». Затем запланированы сборы в Турции с 22 января по 22 февраля.

Ярославская команда занимает 11-е место в турнирной таблице с 26 очками. На первом месте — «Факел» с 48 очками, на втором — «Урал» с 41 очком. Первый матч после зимнего перерыва черно-синие сыграют в подмосковных Химках с «Родиной».

Алла Чижова