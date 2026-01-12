Глава Россотрудничества Евгений Примаков (внук бывшего премьер-министра России) заявил, что у него нет родовой травмы, признаки которой можно встретить у системных либералов из числа наследников советской номенклатуры. Относительно своего происхождения он выразил надежду, что востребованностью пользуются его идеи, а не фамилия.

В интервью газете «Ведомости» господина Примакова спросили, связывает ли он себя с советским «дипстейтом». На это глава федерального агентства ответил, что родословная помогала ему, когда он занимался журналистикой. Но даже тогда он пользовался псевдонимом «Евгений Сандро» (взятым из отчества Александрович), будучи убежденным, что «Евгений Примаков один мог быть».

Евгений Примаков поделился прочитанной в одной статье информацией о том, что у 90% системных либералов предками были высокопоставленные советские чиновники «или даже сотрудники НКВД». «Самое умилительное было, когда топовый в прошлом медиаменеджер призывал российский народ платить и каяться за репрессии, где участвовал его отец или дед. Это меня умилило, — сказал господин Примаков. — Попытка переноса родовой травмы. У меня родовой травмы нет».

Глава Россотрудничества выразил надежду, что он занимает свой пост благодаря тому, что востребованы его идеи, а не фамилия. «Если это не так, тогда я неправильное место занимаю чье-то. И я вообще без всякого сомнения отправлюсь куда-нибудь еще», — заявил господин Примаков.

Дед главы Россотрудничества Евгений Примаков занимал в разные годы посты руководителя Центральной службы разведки СССР, директора Службы внешней разведки России, министра иностранных дел и премьер-министра РФ. В советские годы, он, как и впоследствии его потомок, работал журналистом — корреспондентом «Правды» и ТАСС на Ближнем Востоке. При этом внук в своей журналистской карьере унаследовал от предка эти международные темы.

Степан Мельчаков