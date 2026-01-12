Больше половины петербургских работодателей повышали зарплаты в 2025 году

В 2025 году 52% компаний Санкт-Петербурга повышали зарплаты сотрудникам, следует из исследования hh.ru. На 2026 год увеличение выплат планируют 63% работодателей, еще 25% ожидают сохранения текущего уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным сервиса, в ушедшем году 53% компаний сталкивались со сложностями при подборе персонала на отдельные позиции, 22% — с нехваткой кадров по многим специальностям, 21% — с острым дефицитом. На фоне кадровых проблем 39% работодателей отметили рост выгорания сотрудников, 27% — увеличение текучести.

Среди приоритетов работы с персоналом на 2026 год компании назвали обучение и развитие сотрудников (48%), развитие бренда работодателя и формирование корпоративной культуры (по 40%), а также повышение производительности и операционной эффективности (38%). Использование ИИ в HR пока носит ограниченный характер: 4% компаний применяют его на постоянной основе, 33% — время от времени, 22% — тестируют, 13% планируют начать в ближайшие два года.

Артемий Чулков