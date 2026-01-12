«Спорта будет не просто много, а очень много»

Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу и возвращение российских атлетов на международные соревнования — в 2026 году поклонников спорта ждет множество событий, которые сложно оставить без внимания. Меньше чем через месяц в Италии стартует Олимпиада. А в июне — в США, Канаде и Мексике пройдет главное мировое соревнование по футболу. Ключевые спортивные события текущего года в первый рабочий день после продолжительных праздников, выделил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Теннисный сезон уже стартовал, и россиянин Даниил Медведев с места в карьер взял титул на турнире ATP в Брисбене. Это произошло 11 января. Да, эту победу громкой и не назовешь, и призовые здесь не самые серьезные — победитель получил чуть больше $100 тыс. Но впереди первый турнир «Большого шлема — Australian Open, он стартует уже 18 января. И тут от Даниила точно будут ждать свершений. Не просто так сразу после победы россиянина комментатор Максим Чеканов больше говорил о будущем: «Медведев как будто вышел из периода застоя, и игра начинает налаживаться. Надеемся, что награда в Брисбене станет отправной точкой в текущем сезоне».

К счастью, в этот раз следить за российскими спортсменами мы сможем не только на теннисных кортах. На самые крупные состязания этой зимы — Олимпийские игры — наши атлеты тоже едут. Да, в Милане и Кортина-д’Ампеццо их будет немного, но в нынешних реалиях и это успех. Олимпиада стартует 6 февраля, и до сих пор непонятно, будут ли эти соревнования транслировать федеральные телеканалы. От прошлых Игр телевизионщики отказались, и болельщики следили за происходящим в соцсетях. Не исключено, что сейчас будет то же самое, хотя министр спорта страны Михаил Дитятев, рассуждая об Олимпиаде, был весьма конкретен: «Мы там будем. Нужно транслировать, смотреть и болеть за наших. Каждая победа на вес золота».

Если с трансляциями Олимпиады вопросы остаются, то с показом футбола проблем нет. Этот вид спорта представлен весьма обширно как на платных платформах, так и на федеральном спортивном телеканале. Что касается клубных турниров, то в центре внимания — чемпионат России и Лига чемпионов. Самый престижный турнир Европы возвращается уже 20 января и до финала, который запланирован на 30 мая, обещает держать нас в напряжении. К сожалению, Лигу чемпионов сейчас можно смотреть только на платной основе — на стриминг-платформе Okko. А вот многие игры РПЛ пока доступны без оплаты. Наш футбол вернктся чуть позже — 27 февраля матчем «Зенит»—«Балтика». Последний, 30-й тур команды сыграют 17 мая. Кстати, главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев среди претендентов на чемпионство назвал один из московских клубов: «Впереди год огненной лошади, поэтому один из фаворитов — ЦСКА. Если они прикупят зимой нападающего, это будет грозная сила. ЦСКА — фаворит для меня, а "Зенит" и "Краснодар" абсолютно равны».

Что же касается главного спортивного события 2026 года, то это без сомнения чемпионат мира по футболу, который стартует в США, Канаде и Мексике 11 июня. Права на этот турнир принадлежат «Матч ТВ», так что проблем с бесплатным просмотром не будет. Этот безумный футбольный марафон с участием аж 48 сборных продлится больше месяца — до 19 июля. Именно в этот день запланирован финал. Впереди 104 матча с участием лучших футболистов планеты, включая Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которые тоже собираются тряхнуть стариной.

Кроме того, нас ждет яркий хоккей в НХЛ, где Александр Овечкин стремится к рубежу в 1 тыс. шайб, КХЛ, где на Кубок Гагарина претендует сразу несколько клубов. В общем, спорта в 2026 году будет не просто много, а очень много. Если еще и российских атлетов во всех видах допустят до международных соревнований, как нам обещают, то предстоящее лето в плане спортивных историй может стать самым ярким за последние несколько лет.

Владимир Осипов