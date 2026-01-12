Перевозка грузов на сети РЖД снизилась на 5,6% в 2025 году

Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в 2025 году составила 1,116 млрд т. Это на 5,6% меньше показателя предыдущего года. В декабре 2025 года погрузка составила 94,5 млн т., сократившись на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщили в пресс-службе компании.

Агентство Reuters пишет, что объем перевозок РЖД в 2025 году достиг самого низкого уровня за последние 16 лет. В 2024 году перевозки сократились до 15-летнего минимума и составили 1,1814 млрд т.

В 2025 году грузооборот достиг отметки 2478,3 млрд тарифных тонно-километров (ткм). Показатель снизился на 1,8% в сравнении с предыдущим годом. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот достиг 3075,1 млрд ткм, сократившись на 1,2%.

В декабре грузооборот уменьшился на 6,1% и составил 208,9 млрд тарифных ткм. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии показатель достиг отметки в размере 259,3 млрд ткм. Показатель на 5,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в декабре 2025 года отправка зерна выросла на 34,1%, железная и марганцевая руды — на 0,3%, цветная руда и серное сырье — на 1,8%, а промсырье — на 1,7%.

Как заявили в пресс-службе компании, на погрузку повлияли внешние негативные факторы, которые привели к уменьшению отправки строительных грузов, черных металлов и каменного угля. Отгрузка нефтяных грузов уменьшилась на 5% из-за ремонтов на НПЗ. Снижение погрузки зерновых грузов компания объяснила неблагоприятными погодными условиями, которые привели к сокращению урожая зерна.