В Ростовской области «серых» возчиков оштрафовали на 1 млн рублей в 2025 году

В Ростовской области в 2025 году «серых» возчиков оштрафовали более чем на 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.

За прошедший год в области провели 36 рейдов, пресекли незаконную деятельность более 180 физических лиц и составили 183 протокола об административных правонарушениях.

«Подводя итоги 2025 года, мы видим снижение количества составляемых протоколов. Это говорит о результативности наших совместных рейдов с представителями правоохранительных органов. Но, несмотря на это, в 2026 году рейды также останутся регулярными», — приводят в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Аллы Кушнаревой.

За нарушения правил обращения с отходами предусмотрена административная ответственность для физических лиц от 2 тыс. до 50 тыс. руб., должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 40 тыс. до 80 тыс. руб., юридических лиц — от 30 тыс. до 250 тыс. руб. Кроме того, законодательство предусматривает конфискацию транспортного средства, которое использовалось для совершения административного правонарушения.

Константин Соловьев