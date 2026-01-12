Магнитогорский завод получит 50 млн рублей на приобретение станков

ООО «Магнитогорский завод точной металлообработки» получит 50 млн руб. на расширение производственного цеха и приобретение оборудования. Выделение гранта одобрил наблюдательный совет фонда развития промышленности Челябинской области, сообщает пресс-служба организации.

Общий объем инвестиций в проект модернизации производства оценивается в 94 млн руб. На эти деньги предприятие купит станки для изготовления инструмента деформации. Он используется для изменения формы и размеров заготовок или изделий на мощных молотах и прессах высокого тоннажа. Токарно-карусельный и горизонтальный расточно-фрезерный станки позволят исключить простои термического отделения из-за неравномерной загрузки производственных циклов. Сейчас оборудование обрабатывает до 2 т изделий в день, а закалочная печь имеет максимальную загрузку в 6 т. Работникам приходится ждать, когда будет готово необходимое количество инструмента, после чего запускать печь. Новые станки уравновесят эти процессы.

Оборудование разместят в пристрое к действующему цеху, возведение которого завершается. В результате на участке будет сформирован отдельный полный цикл обработки деталей. Инвестпроект предусматривает создание девяти рабочих мест, шесть из них — высокопроизводительные. Запуск обновленного производства запланирован на конец 2026 года, выход на плановый объем изготовления продукции — на начало 2028 года. После расширения мощностей завод планирует изменить сырьевую базу, перейдя к самостоятельной ее выработке.

Виталина Ярховска