Руководителем Минэкологии Татарстана назначили Азата Зиганшина

Азат Зиганшин, генеральный директор АО «Татагролизинг» и депутат Госсовета РТ VII созыва, назначен на должность министра экологии и природных ресурсов Татарстана. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Азат Зиганшин окончил Чувашский государственный университет им. Ульянова. С 2010 по 2012 год занимал должность начальника управления агропромышленного комплекса, земельных отношений и потребительского рынка в кабмине Татарстана.

С 2012 по 2013 год он был первым заместителем генерального директора ОАО «Вамин Татарстан». С 2013 года возглавляет АО «Татагролизинг». В период с 2019 по 2024 год был депутатом Госсовета РТ VI созыва, а с 2024 года — депутатом VII созыва.

Влас Северин