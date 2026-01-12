В Башкирии из озера Узеть достали более 1300 погибших овец

Водолазы вытащили из озера Узеть около хутора Луч в Бирском районе 1,33 тыс. тел утонувших овец, сообщила «Башинформу» заместитель председателя госкомитета РБ по ЧС Лилия Каримова.

Хозяин отары считает причиной инцидента непогоду. Он заявил, что сумма убытка превысила 20 млн руб. Фермеру придется оплатить работу спасателей и отправить тела погибших в скотомогильник в Елабугу (Татарстан). Из всего стада выжила одна овца.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 16 декабря пастух перегонял стадо овец через озеро, но лед проломился, и животные утонули. Первоначально речь шла о 200 погибших овцах.

Майя Иванова