Баскетболист ижевской команды сбил с ног двух девушек во время разминки в Уфе

Игрок ижевской баскетбольной команды «Купол-Родники» Матвей Решетов во время разминки перед матчем в Уфе сбил с ног двух девушек. Кадры происходящего транслировались в прямом эфире. Запись опубликована в Telegram-канале «Первый спорт».

«Матвей Решетов во время разминки не заметил, что рядом с кольцом находятся ведущая и ее собеседница, для которой это был первый в жизни поход на баскетбол»,— говорится в посте. После падения гостья нецензурно выговорилась. Комментатор отреагировал на случившееся со словами «Замечательно! И такое бывает». Баскетболист извинился перед девушками, они продолжили диалог.

Матч проводился в Уфе 11 января в рамках очередного тура Чемпионата России по баскетболу среди мужских команд «Суперлиги». «Купол-Родники» играла против уфимского «Динамо». Матч завершился в пользу хозяев со счетом 61:54.

Владислав Галичанин